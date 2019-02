Neuer Trailer zu Meisterdetektiv Pikachu veröffentlicht – Streifen läuft ab dem 9. Mai 2019 in den Kinos

By

Nach einigen kleinen Appetithappen hat Warner Bros. heute wie versprochen den zweiten richtigen Trailer zum Kinofilm Detective Pikachu (Meisterdetektiv Pikachu) veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt pünktlich zum Pokémon Day, dem 27. Februar, der in Japan bereits begonnen hat. Heute vor 23 erschienen Pokémon Rot und Grün in Japan.

Die Geschichte des Films dreht sich um Tim Goodman (gespielt von Justice Smith), dessen Vater ein erfolgreicher Detektiv war und scheinbar verschollen ist. Der junge Mann, der eigentlich lieber Pokémon-Trainer werden wollte, trifft in seiner Wohnung auf ein Pikachu (gesprochen von Ryan Reynolds) mit Detektiv-Mütze. Zu seiner und zur Überraschung der gelben Elektro-Maus versteht Tim aber jedes Wort, das Pikachu spricht.

Am 9. Mai 2019 läuft der Film in den deutschen Kinos an.