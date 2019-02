Oninaki: Takashi Tokita als Creative Producer mit dabei

Bildmaterial: Oninaki, Square Enix / Tokyo RPG Factory

Eine der vielen Überraschungen der Nintendo Direct von letzter Woche war sicherlich die Ankündigung von Oninaki für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam. Die aktuelle Ausgabe der Weekly Famitsu hat nun in einer Vorschau einige neue Details zum kommenden RPG von Square Enix und Tokyo RPG Factory enthüllt.

So taucht mit Takashi Tokita ein bekannter Name als Creative Producer des Spiels auf. Er war einst Director von Chrono Trigger und schrieb auch am Szenario mit. Tokita ist ebenfalls bekannt als Lead Designer von Final Fantasy IV, wobei er ebenfalls am Szenario schrieb – neben Hironobu Sakaguchi. Interessant: Schon im April 2017 teaserte Tokita ein neues Nintendo-Switch-Projekt.

Das Szenario von Oninaki schreibt mit Hirotaka Inaba eine bewährte Kraft, er war in dieser Position bereits an I Am Setsuna und Lost Sphere von Tokyo RPG Factory beteiligt. Hier wird ein „intensiv schockierender Titel“ versprochen. Das Logo wurde von Tomonori Kogawa gestaltet, als Director fungiert Atsushi Hashimoto und Ryutaro Sasaki ist der Producer.

Oninaki erscheint noch in diesem Sommer für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs. Die Entwicklung steht derzeit bei 65 Prozent.

via Gematsu, Wikipedia