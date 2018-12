World of Final Fantasy Maxima erscheint physisch in Südostasien für Nintendo Switch

Bildmaterial: World of Final Fantasy Maxima, Square Enix

Vor rund einem Monat erschien mit World of Final Fantasy Maxima eine erweiterte Fassung von World of Final Fantasy, das erstmals 2016 das Licht der Welt erblickte. Die Maxima-Version erschien unter anderem auch für Nintendo Switch, allerdings nur in digitaler Form. Nun kündigte Square Enix eine exklusive physische Version der Nintendo-Switch-Fassung an, die im Februar 2019 auf den Markt kommen soll. Allerdings gibt es dabei einen gewaltigen Haken für uns Europäer.

Wir Europäer haben vorerst nichts davon!

Denn die Box-Edition wird nur in Südostasien erscheinen. Square Enix betonte zudem nochmal, dass die physische Version nicht in Europa, Japan und Nordamerika erscheinen wird. Somit gucken wir ziemlich in die Röhre. Eine kleine Möglichkeit gibt es allerdings, diese spezielle Version zu erwerben. Über den NintendoSoup Store oder den Play-Asia-Shop ist es möglich, das Spiel zu bestellen. Obwohl der Titel nur in Südostasien in der physischen Edition erhältlich sein wird, enthält das Spiel natürlich trotzdem die englische, chinesische, koreanische, japanische, französische, italienische, deutsche und spanische Lokalisierung.

via NintendoSoup