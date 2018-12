Arc of Alchemist: Videos zeigen Gruppenunterstützung und Kämpfe gegen schwere Maschinen

Bildmaterial: Arc of Alchemist, Idea Factory International / Compile Heart

Zu Arc of Alchemist gibt es heute zwei Videos von Compile Heart, die euch weitere Eindrücke aus der Spielmechanik präsentieren. Das erste Video zeigt euch, wie ihr eure Gruppen unterstützen könnt. Die Hauptfigur Quinn kann verschiedene Waffentypen ausrüsten. Nutzt sie ein Buch oder einen Stab, unterstützt sie das Team mit ihren Fähigkeiten. Die KI der anderen Mitglieder könnt ihr einstellen, sodass ihr diesen Kampfstil im fortgeschrittenen Spielverlauf unbedingt ausprobieren solltet.

Das zweite Video präsentiert den Kampf gegen schweren Maschinen, die sich in der Wüste verbergen. Wenn ihr auf mehrere solche Gegner treffen solltet, ist es ratsam, eine Maschine anzulocken, indem ihr die Partymitglieder als Köder nutzt.

Arc of Alchemist soll laut Idea Factory International im Sommer 2019 in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 erscheinen. In Japan erscheint das Rollenspiel am 7. Februar 2019.

