The Princess Guide erscheint am 29. März 2019 auf Nintendo Switch und PlayStation 4 in Europa

Bildmaterial: The Princess Guide, Nippon Ichi Software / NIS America

NIS America hat den Veröffentlichungstermin von The Princess Guide in Europa auf den 29. März 2019 konkretisiert. Das Action-RPG erscheint dann für Nintendo Switch und PlayStation 4 hierzulande. Die Veröffentlichung ist für beide Plattformen physisch geplant, die beiden Boxarts findet ihr in der Galerie. Beide Versionen sind sogar schon bei Amazon vorbestellbar*.

In einem Land, das von Chaos und Krieg entzwei gerissen wird, erwacht etwas Böses. Nun haben vier Prinzessinnen aus vier verschiedenen Königreichen die Bürde, ihr Volk zum Sieg zu führen. Als erfahrener Ritter wählt der Spieler eine Prinzessin aus, um diese in der Kunst des Krieges zu unterweisen. Mit der Hilfe des Spielers muss sie das Böse, das das Land bedroht, vertreiben. Der Spieler hat mit seinen Entscheidungen direkten Einfluss auf die Prinzessin und die militärische Ausbildung.

Lob oder Tadel?

Das System „Direct Teaching“ lässt euch eine Prinzessin direkt loben oder tadeln. Die Funktion steht euch nicht nur in den Gefechten, sondern auch in den gezeigten Dialogen zur Verfügung. Im Anschluss erwarten euch ein Wechsel ihrer Rede sowie besondere Szenen. Durch die Verwendung der angesprochenen Funktion erhaltet ihr „Knowledge Materia“. Diese Objekte werden dazu benötigt, um eine Prinzessin zu stärken. Zu den Parametern der Damen gehören folgende Eigenschaften:

Kampfkünste

Bildung

Tapferkeit

Moral

Vertrauen

Entwickelt ihr diese Parameter, verstärkt sich die Angriffskraft sowie die Verteidigung einer Prinzessin. Außerdem lernt sie auf diesem Weg neue Fähigkeiten. Der Protagonist und die Prinzessin sind Kommandanten und führen ihre eigene Armee in die Schlacht. Eine große Armee setzt sich aus verschiedenen Typen von Soldaten zusammen, die einen individuellen Kampfstil pflegen. Die Soldaten lassen sich in vier Klassen einteilen, wobei jede Gruppe eine Schwäche im Kampf gegen eine andere Einheit besitzt. Ist eine feindliche Macht zu stark, empfiehlt es sich, eine andere Kombination von Soldaten auszuprobieren.

Den ursprünglichen Ankündigungstrailer seht ihr ebenfalls unten.