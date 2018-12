Der Launchtrailer zum gefahrenlosen GRIS

Bildmaterial: GRIS, Devolver Digital / Nomada Studio

Nomada Studio und Publisher Devolver Digital haben den Launchtrailer zu GRIS veröffentlicht. Ab morgen ist das völlig gefahrenlose Spiel für Nintendo Switch und PCs erhältlich und wird 16,99 Euro kosten. GRIS will eine Erfahrung frei von Gefahr, Frustration und Tod bieten in einer kunstvoll gestalteten Welt.

Gris ist ein hoffnungsvolles junges Mädchen, das in ihrer eigenen Welt verloren geht und mit einer schmerzhaften Erfahrung in ihrem Leben zu kämpfen hat. Ihre Reise durch die Trauer manifestiert sich in ihrer Kleidung, die ihr neue Fähigkeiten verleiht und damit hilft, sich besser in ihrer verblassten Realität zurechtzufinden. Während sich die Geschichte nach und nach entfaltet, wird Gris emotional wachsen und ihre Welt dann auf eine andere Art und Weise sehen – indem sie neue Wege findet, die sie mit ihren erweiterten Fähigkeiten erkunden kann.