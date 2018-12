Dead or Alive 6: Brad Wong und Eliot zusammen mit einer neuen Stage vorgestellt

By

Koei Tecmo hat einen neuen Trailer und Screenshots veröffentlicht, welche uns die frisch enthüllten Charaktere Brad Wong und Eliot sowie die „Unforgettable“-Stage aus Dead or Alive 6 vorstellen.

Brad Wong (gesprochen von Unshou Ishizuka) – ‚The Drunken Fighter‘

Er kommt aus China, ist arbeitslos und trinkt gerne Alkohol. Sein Kampfstil „Zui Quan“ zeichnet sich durch seine Unvorhersehbarkeit aus. Er verwirrt seine Gegner mit ungewohnten Ausgangsstellungen. Immer mit einem Drink in der Hand mag er Frauen fast so sehr wie guten Fusel. Trainiert hat er in den abgelegenen Bergen von China, bis ihn sein Meister auf eine Reise schickte, um einen legendären Schnaps zu finden.

Eliot (gesprochen von Junko Minagawa) – ‚Apprentice of the Iron Fist‘

Der Vertreter aus Großbritannien ist ein umherwandernder Martial-Arts-Schüler. Er kombiniert die beiden Stile „Xingyi Quan“ und „Xinyi Liuhe Quan“, indem er schnell nach vorne prescht und eine rasende Angriffsserie startet. Er ist ein Waise und es ist unklar, warum ihn sein Meister als einzigen Schüler wählte. Auf einer Selbstfindungsreise will Eliot nun seine Fähigkeiten schärfen.

Neue Stage: Unforgettable

Diese kommt wie eine Galerie daher und kombiniert einige erinnerungswürdige Schauplätze aus der Serie.

Dead or Alive 6 erscheint am 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

