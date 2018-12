Super Neptunia RPG: Magische Edelsteine und Quests

Bildmaterial: Super Neptunia RPG, Idea Factory / Compile Heart, Artisan Studios

Compile Heart hat neue Informationen zu Super Neptunia RPG veröffentlicht, die euch mehr über magische Edelsteine und Quests, die ihr in diesem Videospiel erledigen könnt, erzählen. In den Städten und in den Verliesen werdet ihr auf magische Edelsteine und dazu passende Schalter stoßen. Aktiviert ihr einen Schalter, beginnt eine Herausforderung. Innerhalb eines bestimmten Zeitlimits müsst ihr die Edelsteine sammeln, um die Aufgabe abzuschließen. Seid ihr zu langsam, verschwinden die Edelsteine. In diesem Fall könnt ihr den Test beliebig oft wiederholen. Die gesammelten Objekte könnt ihr gegen Ausrüstungsgegenstände eintauschen.

Sprecht ihr mit den NPCs, die sich in den Städten und Verliesen aufhalten, könnt ihr einen Auftrag von ihnen erhalten. In jeder Stadt befindet sich eine Gilde, die euch dazu mit Aufträgen versorgt und euch auf die Jagd nach Monstern schickt. Sobald ihr eine Mission angenommen habt, taucht das besagte Monster in einem Dungeon auf.

In Japan wird das Spiel am 20. Dezember auf PlayStation 4 erscheinen, in Europa und Nordamerika im Frühjahr 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

via Gematsu