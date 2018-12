Neue Bilder zu Kingdom Hearts III veröffentlicht

Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney

Kurz nach dem Eröffnungsvideo zu Kingdom Hearts III gibt es heute weitere Bilder zum kommenden Spiel. Dabei sehen wir die Welten Arendelle aus Die Einkönigin und Der Mystische Turm mit dazu passenden Charakteren. Zusätzlich zeigen sich einige Mitglieder der Organisation XIII.

Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

via Gematsu