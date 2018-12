Erstes Video zu Together! The Battle Cats

Bildmaterial: Together! The Battle Cats, Ponos

Ponos hat das erste Video zu Together! The Battle Cats für Nintendo Switch enthüllt. Es handelt sich um einen Nachfolger von The Battle Cats. Dieser Titel wurde für Nintendo 3DS, iOS und Android veröffentlicht. Together! The Battle Cats ist ein komplett neues Spiel. In diesem Teil können die Spieler in einem kooperativen Modus gemeinsame Herausforderungen annehmen und Minispiele spielen.

In dieser Fassung existieren über 350 verschiedene Katzenarten, die nicht nur niedlich, sondern zum Teil auch gruselig aussehen. Man trainiert und stärkt die Figuren über ein Gacha-System. Im Spielverlauf erhält man Münzen und Tickets, die für die Gacha-Funktion benötigt werden. Dazu gibt es neue Stages, in denen sich legendäre Katzen aufhalten.

via Gematsu