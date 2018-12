Neuer Story-Trailer zu God Eater 3 veröffentlicht

Bildmaterial: God Eater 3, Bandai Namco

Bandai Namco hat heute einen neuen Story-Trailer zu God Eater 3 veröffentlicht. Das neue Video zeigt den Schauplatz für den Kampf der Protagonisten gegen die monströsen Aragami, die die postapokalyptische Welt verwüsten. Außerdem gewährt der Trailer erste Einblicke auf die neuen Charaktere, darunter die mysteriöse Phym, ein junges Mädchen, das für das Schicksal der Helden entscheidend ist.

Die Erde wird durch die schrecklichen Aragami von Leid und Zerstörung heimgesucht. Nur mit den God Arcs, den biomechanischen Hybrid-Waffen der Firma Fenrir, können diese Kreaturen bezwungen werden. Die God Eater sind die einzigen, die sie zu führen wissen.

God Eater 3 wird am 13. Dezember 2018 für PlayStation 4 und am 8. Februar 2019 für PCs in Japan erscheinen. In Nordamerika und Europa erscheint es am 8. Februar 2019 für PlayStation 4 und PCs. bBei Amazon könnt ihr God Eater 3 bereits vorbestellen*.

Der neue Story-Trailer zu God Eater 3: