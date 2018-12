Bury me, my Love: Geschichte über syrische Flüchtlinge erscheint für Nintendo Switch und PCs

Bildmaterial: Bury me, my Love, The Pixel Hunt / Playdius Games

Das 2017 bereits für Mobilgeräte veröffentlichte und BAFTA-nominierte Bury me, my Love wird am 10. Januar 2018 auch für Nintendo Switch und PCs erscheinen. Das Instant-Messaging-Abenteuer erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die dem Syrienkonflikt entkommen will. Das Spiel, das hierzulande übersetzt als Begrabe mich, mein Schatz veröffentlicht wird, behandelt dabei auch eine Liebesgeschichte von „ungewöhnlichen Leuten in außergewöhnlichen Situationen“.

Begrabe mich, mein Schatz bietet eine interaktive Spielerfahrung und erzählt die fiktive Geschichte eines Flüchtlings, der in der Syrienkrise hofft, in Europa Sicherheit zu finden. Das narrative Spiel wird über die Oberfläche einer Messaging-App gespielt und aus der Sicht eines Flüchtlings-Ehemans erzählt, der zurückbleiben muss. Der Titel wurde mit der Hilfe und Beratung von echten Flüchtlingen entwickelt, die Charaktere und Geschichten sind aber fiktiv.

„Videospiele müssen nicht immer lustig und trivial sein“

“Videospiele müssen nicht immer lustig und trivial sein. Wie jedes Medium können auch Spiele eine Vielzahl von Themen aufgreifen. Begrabe mich, mein Schatz zu machen, hat meine Ansicht zum Thema Migranten komplett verändert und ich hoffe einigen Spielern geht es genauso”, sagte Entwickler Floren Maurin in einem Polygon-Interview (2017).

Das Spiel stammt aus der Schmiede von The Pixel Hunt, ein 2014 gegründetes Indie-Studio von Florent Maurin. Das Studio hat sich von der Realität inspirierte Titel zum Metier gemacht. Nach einer Reihe von Auftragsarbeiten für ARTE, Le Monde oder France Televisions war Bury me, my Love das erste unabhängige Projekt des Studios.