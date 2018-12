Kingdom Hearts 3: Eröffnungsvideo veröffentlicht – hört dazu das Opening-Theme von Utada Hikaru

Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney

Square Enix hat heute das Eröffnungsvideo zu Kingdom Hearts III veröffentlicht. Das Video aus der Feder von Visual Works beinhaltet möglicherweise Spoiler, ihr solltet es auf eigene Gefahr anschauen. Oder haltet euch zumindest die Augen zu, denn so entgeht euch nicht der Song „Face My Fears“. Das ist nämlich das Opening-Theme, natürlich von Utada Hikaru, entstanden in Zusammenarbeit mit Skrillex.

Interessant auch: Im gleichen Atemzug hat Utada Hikaru das Boxart zu der Single „Face My Fears“ auf ihrer Website veröffentlicht. Das Motiv stammt natürlich aus der Feder von Tetsuya Nomura persönlich. Es zeigt Hikaru Utada, auf dem Wasser stehend, mit zwei Schlüsselschwertern in der Hand.

Die Single erscheint am 18. Januar 2019 in Japan und beinhaltet neben „Face My Fears“ auch „Chikai“ (das Ending-Theme der japanischen Version) sowie „Don’t Think Twice“ (das Ending-Theme der westlichen Fassung von Kingdom Hearts III).

Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

Die japanische Version des Openings

Die englische Version des Openings