Monster Hunter World: Schaltet am 10. Dezember zum Special Developer Update ein

Bildmaterial: Monster Hunter: World, Capcom

Derzeit findet in Monster Hunter: World das Winterstern-Fest statt. Noch bis zum 17. Dezember habt ihr die Gelegenheit in der winterlich geschmückten Versammlungsstätte zu feiern, besondere Winterrüstungen für euch und euren Palico zu erspielen sowie an vielen Event-Quests teilzunehmen. Doch dies ist nicht alles, was uns in diesem Monat erwartet.

Bereits vor wenigen Tagen kündigte Producer Ryozo Tsujimoto auf den diesjährigen The Game Awards etwas Neues an. Nun hat Capcom diese Ankündigung etwas konkretisiert. Es handelt sich um ein Special Developer Update, welches 10. Dezember 2018 um 14:00 Uhr ausgestrahlt wird. Das ausgestrahlte Video soll 15 Minuten gehen. Worum es sich genau handelt ist nicht bekannt.

„Im Januar 2019 feiern wir den Jahrestag der Veröffentlichung, also verpasst nicht dieses aktuellste Update!“. So leitet Capcom die Ankündigung ein. Eventuell erwartet uns die erste große (kostenpflichtige) Erweiterung von Monster Hunter: World?

Jedenfalls kann Capcom auf ein erfolgreiches Jahr mit Monster Hunter: World zurückblicken. Zuletzt gewann das Spiel den „Best Role Playing Game“-Award bei The Game Awards. Wer mehr über das Spiel in Erfahrung bringen möchte, kann gerne unseren Test durchlesen.

via Capcom