Fae Tactics: Strategisches Rollenspiel für PCs vorgestellt

Publisher Humble Bundle und der Entwickler Endlessfluff Games haben das strategische Rollenspiel Fae Tactics für PCs angekündigt.

In diesem Videospiel erlebt ihr die Reise von Peony, einer jungen Magiern. Ihr Abenteuer bestreitet sie in einer pulsierenden Welt voller Geheimnissen und Gefahren. Beschwört Verbündete, wirkt Zaubersprüche und freundet euch mit anderen Charakteren an, während ihr in einen wachsenenden Konflikt eintaucht, der sich zwischen den Menschen und magischen Wesen (Feen) abspielt.

Vor einer langen Zeit wurde die Welt der Magie durch den Einsatz der Elementaltore von der natürlichen Welt getrennt. Eines Tages wurden die Siegel der Tore zerstört und die natürliche Welt wird von den magischen Wesen, Feen, überrannt. Der Zusammenschluss der Welten war unvollständig und große Teile der Länder wurden auseinander gerissen. Die Verwüstung tötete einen großen Teil der Bevölkerung. Die Überlebenden leben nun in den Ruinen der alten Welt, während die wachsende Spannung zwischen den verschiedenen Völkern zu beenden droht, was mit der Öffnung der Tore begann.

via Gematsu