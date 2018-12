Mehr Details und Bilder zu Ninja Box von Bandai Namco

By

Bildmaterial: Ninja Box, Bandai Namco

Bandai Namco hat mehr Informationen und Bilder zum Spiel Ninja Box für Nintendo Switch veröffentlicht. Im Spiel kann man seine eigene geheime Basis bauen und nach eigenem Gusto gestalten. Ob Baumhaus oder labyrinthartig, dem Spieler wird freie Wahl gelassen.

In Ninja Box soll man Fallen und Einzelteile bauen und Gegenstände sammeln können, um seine eigene Basis zu gestalten. Und wie es sich für eine geheime Basis gehört, greifen Feinde auch ab und zu an. Mit Fallen können diese in Schach gehalten werden. Zu den bereits vorgestellten Figuren gehören Tonkachi, der Ninja mit dem Hammer, und Hiroto, der normale Junge mit den außergewöhnlichen Reaktionen.

Ein Veröffentlichungszeitraum wurde noch nicht angekündigt.

via Gematsu