Ankündigung von Ninja Box für Nintendo Switch

Bildmaterial: Ninja Box, Bandai Namco

Bandai Namco hat den Titel Ninja Box für Nintendo Switch angekündigt. In diesem Rollenspiel baut ihr eine geheime Basis auf. Für dieses Vorhaben sammelt ihr Materialien und erstellt auch Fallen. Mit der Zeit wird aus einem kleinen Unterschlupf eine gigantische Festung. Zu den coolen Figuren, die bereits vorgestellt wurden, gehören Tonkachi und Hiroto.

Tonkachi

Ein alberner, immer fröhlicher Ninja aus dem Dorf Tatemakuri. Er nimmt Videos mit seinem Smartphone auf, welches an seiner Stirn befestigt ist, und lädt diese hoch. Seine Videos sind im Internet nicht beliebt, aber trotzdem denkt er immer über weitere Aufnahmen nach. Der Hammer, den er trägt, ist in Wahrheit ein High-Tech-Objekt.

Hiroto

Ein normaler Junge, der sich in der fünften Klasse befindet und durchschnittliche Leistungen in der Schule vollbringt. Seine Reaktionen sind jedoch außergewöhnlich. Als er Tonkachi kennenlernt, wird Hiroto in den Bau einer Basis verwickelt.

