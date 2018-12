Das Kampfsystem aus The Last Remnant Remastered

By

Bildmaterial: The Last Remnant Remastered, Square Enix

Morgen erscheint The Last Remnant Remastered für PlayStation 4! Um uns auf die Veröffentlichung einzustimmen, zeigt uns Square Enix nun das Kampfsystem des Spiels in einem neuen Trailer. Zuletzt zeigte man uns bereits die Turbo-Funktion, die städtischen Umgebungen, die offenen, erkundbaren Gegenden und einen allgemeineren Trailer zur Neuauflage.

The Last Remnant erschien erstmals 2008 exklusiv für Xbox 360. Aber bereits ein Jahr später war das Spiel auch über Steam für PCs erhältlich. Diese PC-Version könnte man mittlerweile als Rarität bezeichnen, da Square Enix den Vertrieb Anfang September eingestellt hat. Auch die neue Remastered-Version ist nach wie vor nicht für Steam angekündigt.

Mit der überarbeiteten Fassung erhalten auch Besitzer einer PlayStation 4 die Möglichkeit, die Abenteuer um den Protagonisten Rush mitzuverfolgen. Rush ist auf der Suche nach seiner entführten Schwester und gerät in einen Konflikt, der Auswirkungen auf die ganze Welt hat.

Bereits am 6. Dezember erscheint The Last Remnant Remastered weltweit für PlayStation 4 im PlayStation Store für 19,99 Euro.