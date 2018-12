Kingdom Hearts III: Sony teilt Fotos der speziellen PlayStation 4 im Kingdom-Hearts-Design

Bildmaterial: Sony PlayStation, Sony / Square Enix / Disney

Der offzielle japanische Twitter-Account von PlayStation hat Fotos der PlayStation 4 im Kingdom-Hearts-III-Design veröffentlicht. Sie wird in Japan am 25. Januar 2019 erscheinen, also am gleichen Tag, an dem das Spiel in den Läden steht.

Die Bilder zeigen das Verpackungsdesign der Konsole und den Print. Außerdem wurde auch ein kurzes Video veröffentlicht, in dem man das als Downloadcode beiliegende PlayStation-4-Theme sehen kann. Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar 2019 in Japan und Asien und am 29. Januar in Nordamerika und Europa.

Für Japan gibt es übrigens zwei spezielle Kingdom-Hearts-PS4-Geräte. Schon im Juni zur E3 kündigte man eine PS4 Pro im Design von Kingdom Hearts III an. Diese Edition wird im Vergleich zur vorliegenden Edition auch im Westen erscheinen.

via Gematsu