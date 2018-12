Deutsche Verkaufscharts: Darksiders III platziert sich dreifach, Astro Bot rettet sich in die Top 10

Bildmaterial: Darksiders 3, THQ Nordic / Gunfire Games

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts stürmt die apokalyptische Reiterin Fury nach vorn. Für die Spitze reicht es nicht, doch Platz 6 der Xbox-One-Charts sowie jeweils Platz 7 der deutschen PS4- und PC-Charts sind beachtlich. Der einzige weitere Neuzugang der PS4-Tabelle ist Astro Bot Rescue Mission*. Es hat sich herumgesprochen, dass Astro Bot eine VR-Perle ist. Der Gewinner des The Game Awards 2018 für das beste VR-Game findet auf Platz 9 einen Einstieg in die Top 10.

Die Spitze dominiert sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Charts weiterhin Red Dead Redemption 2. In den PS4-Charts folgt FIFA 19 und in den Xbox-One-Charts folgt Battlefield V. In den PC-Charts gehört dem Landwirtschafts-Simulator 19 die Doppelspitze.

In den Nintendo-Charts bringt sich Mario für das Weihnachtsgeschäft in Stellung. In den Switch-Charts rücken die Multiplayer-Hits Super Mario Party (vorher Platz 3) und Mario Kart 8 Deluxe (vorher 4) wieder auf die Plätze 1 und 2 vor. In den 3DS-Charts stößt Super Mario 3D Land Selects den Vorwochensieger Luigi’s Mansion vom Thron.

via GfK Entertainment