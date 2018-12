Neues Survival-Abenteuer Among Trees angekündigt

By

Bildmaterial: Among Trees, FJRD Interactive

Während des Events The Game Awards 2018 hat das kleine Entwicklerstudio FJRD Interactive einen neuen Survival-Sandbox-Titel für PCs angekündigt. Bei diesem handelt es sich um Among Trees, das 2019 in den Early Access auf Steam gehen soll.

Das Leben in einem Märchenwald

In der farbenfrohen Wildnis gilt es, so lange wie möglich zu überleben. Ihr startet in eurem neuen Zuhause mitten im Wald, einer kleinen Holzhütte. Natürlich kann diese erweitert und vergrößert werden, indem neue Räume gebaut und neue Gameplaymechaniken freigeschaltet werden. Zu diesen zählen beispielsweise Essen kochen, Werkzeug erstellen oder auch Pflanzen züchten.

Doch neben eurer Hütte gilt es auch, eure Umgebung zu erkunden. Die Entwickler versprechen hier eine bunte Welt, die bis zum Rand mit Leben gefüllt sein soll. Die Areale reichen dabei von dichten Wäldern bis hin zu dunklen Höhlen. Dabei müsst ihr Nahrung und Ressourcen sammeln, um zu überleben.

Überlebt um jeden Preis

Da der Wald in Among Trees nicht nur mit freundlichen Kreaturen bevölkert ist, müsst ihr euch vorsichtig fortbewegen, um nicht von tödlichen Kreaturen gerissen zu werden. Auch die Natur selbst kann euch zum Feind werden, so müsst ihr während eines kalten Blizzards beispielsweise versuchen, euch warm zu halten. Auch die Nächte selbst sollen alles andere als harmlos sein.

Falls euch die Versprechen des Entwicklers neugierig auf das Spiel gemacht haben, könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Spiel zu Gemüte führen. Hiermit könnt ihr euch einen genaueren Einblick vom Spiel verschaffen, das sich momentan allerdings in Pre-Alpha-Bildern präsentiert.

via Gematsu