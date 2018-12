Deutsche Verkaufscharts: Battlefield V schießt sich an die Spitze und Evoli hat die Nase weiter vorn

Bildmaterial: Battlefield V, Electronic Arts

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts hat Battlefield V Fahrt aufgenommen und ballert sich an die Spitze der PS4- und Xbox-One-Charts. Die Standard-Edition holt sich die ersten Plätze und die Deluxe-Edition ist in beiden Rankings auf Platz 9 vertreten. Einigkeit herrscht zwischen PS4- und Xbox-Nutzern auch in Sachen Wilder Westen. Red Dead Redemption 2 landet in beiden Charts auf dem zweiten Platz.

Der Top-Release in den PC-Charts ist der Landwirtschafts-Simulator 19. Üppige Ernte für Publisher Astragon: Die Standard-Edition landet auf dem ersten Platz und die Collector’s Edition auf dem zweiten Platz. Auch auf den Konsolen funktioniert die Landwirtschaft immer besser. Dritter Platz für den Simulator sowohl in den deutschen PS4- als auch Xbox-One-Charts! Der Football Manager 2019 zieht sich auf Rang 5 zurück.

In den Nintendo-Switch-Charts hat Pokémon Let’s Go in der Evoli-Edition weiter die Nase vorn. Pikachu landet auf dem zweiten Platz. In den Nintendo-3DS-Charts gibt es ganz oben ebenfalls keine Änderungen. Luigi’s Mansion dominiert. Pokémon Ultrasonne kann sich wieder auf Rang 2 schieben.

via GfK Enterainment