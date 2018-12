Crystar: FuRyu deutet Veröffentlichung in Übersee an

By

Bildmaterial: Crystar, FuRyu, Arc System Works / Gemdrops

Fuyuki Hayashi (FuRyu), der das Projekt zum Action-Rollenspiel Crystar als Leiter und Produzent betreut hat, gab in einem Spezialbericht der aktuellen Famitsu einen Hinweis auf eine mögliche Veröffentlichung im Westen. In diesem Artikel geht es um die Pläne der verschiedenen Entwickler im kommenden Jahr und in seinem Kommentar heißt es:

„Obwohl es teilweise angekündigt wurde, planen wir Crystar in Übersee zu veröffentlichen. Es würde mich freuen, wenn viele Fans im Ausland den Titel spielen würden.“

Hierbei sind die Worte „teilweise angekündigt“ hervorzuheben. Eine asiatische Fassung, welche in das traditionelle Chinesisch übersetzt wird, wurde bereits angekündigt. Für den Vertrieb ist Arc System Works verantwortlich. Diese Fassung soll 2019 erscheinen.

Aktion Wiederbelebung

Die Handlung von Crystar spielt im Reich der Toten, der sogenannten Vorhölle, wo sich die Protagonistin, Rei, und ihre jüngere Schwester, Mirai, verlaufen. Sichtlich verwirrt, versuchen sie einen Weg zurück in ihre ursprüngliche Welt zu finden, werden jedoch von einer seltsamen Kreatur angegriffen. Um Mirai zu beschützen, erwacht in Rei eine übernatürliche Kraft, durch die sie das Monster bekämpfen kann. Da sie nicht in der Lage ist diese neu gewonnene Kraft zu kontrollieren, bringt sie im Anschluss ungewollt Mirai um.

Der Teufel flüstert der verzweifelten Rei zu: „Wenn du die Seelen der Toten, die in einer anderen Welt herumwandern, erntest und die Tränen, die du durch das Leid vergießt, opferst, dann kann ich deine Schwester wieder zum Leben erwecken.“

Rei, die einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um ihre Schwester zu retten, wird in dieser Geschichte im Kampf ihr Leben riskieren.

In Japan ist Crystar seit Oktober für PlayStation 4 erhältlich.

via Siliconera