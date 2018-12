Neue Gesamtverkaufszahlen aus Deutschland: Red Dead außer Konkurrenz, Super Mario feiert Party

Bildmaterial: Red Dead Redemption 2, Rockstar Games

Der game-Verband hat in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment die aktuellen game Sales Awards vergeben. Somit erhalten wir einen neuen Blick auf aktuelle Verkaufszahlen von diversen Spielen. Im November knackten beispielsweise Shadow of the Tomb Raider und Super Mario Party die 200.000 verkauften Einheiten in Deutschland und schmücken sich mit dem game Sales Award in Platin.

Shadow of the Tomb Raider ist seit Mitte September erhältlich, Super Mario Party erst seit Anfang Oktober. Ein anderes Spiel brauchte für diese Marke weniger als zwei Wochen. Der Landwirtschafts-Simulator 19 nämlich, der ebenfalls schon den Platin-Award für 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland erhält.

Red Dead Redemption 2 außer Konkurrenz

Außerhalb der Konkurrenz verlief der Start von Red Dead Redemption 2. Der Rockstar-Hit ist seit Ende Oktober erhältlich und kann nun im November den game Sales Sonderpreis in Empfang nehmen. Eine Million verkaufte Einheiten in Deutschland. Das schaffte in diesem Jahr sonst nur FIFA.

Auch einige Gold-Awards konnte der game-Verband für den November vergeben. Battlefield V knackte die Marke von 100.000 Einheiten, ebenso wie Fallout 76, Spyro Reignited Trilogy und Pokémon Let’s Go. Alle Spiele sind erst seit relativ kurzer Zeit erhältlich. Im Falle von Donkey Kong Country: Tropical Freeze dürfte das Weihnachtsgeschäft den Ausschlag gegeben haben. Auch dieser Titel, der bereits seit Mai auf dem Markt ist, konnte nun im November die 100.000 knacken.

via game