Beyond Good & Evil 2: Gameplay-Material aus der Pre-Alpha-Demo von der E3 2018 veröffentlicht

Bildmaterial: Beyond Good & Evil 2, Ubisoft

Im Rahmen eines neuen Space Monkey Reports zu Beyond Good & Evil 2 zeigte Ubisoft endlich Material aus der Pre-Alpha-Demo, welche zur E3 2018 nur hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. So zeigt ein knapp vierminütiges Gameplay-Video unter anderem Verbesserungen, Kämpfe zwischen Raumschiffen, Kampffähigkeiten, den Koop-Modus und das Rekrutieren von neuen Crewmitgliedern. Wem dieser Einblick nicht reicht, der kann auch einen 26-minütigen Durchlauf der E3-Demo am Stück ansehen.

System 3 ist ein Ort mit begrenzten Ressourcen, die noch dazu von bösartigen Unternehmen überwacht und reguliert werden. Dieser ständige Kampf um Ressourcen und das Überleben in einem reichen Milieu von vielfältigen und hochentwickelten Kulturen bietet ein ideales Umfeld für eine neue Art der Piraterie. Der Spieler wird im Laufe des Abenteuers von einem kleinen Piraten zu einem großen Kapitän, reist durch System 3 und legt auf eigene Faust fest, wer sein Freund in dieser Welt wird.

