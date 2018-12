Ankündigung von Kemco RPG Selection Vol. 2 für PS4

Bildmaterial: Kemco RPG Selection Vol. 2, Kemco

In Japan soll am 14. März 2019 die Sammlung Kemco RPG Selection Vol. 2 für PlayStation 4 erscheinen. In diesem Paket befinden sich die Rollenspiele Asdivine Hearts II, Revenant Dogma, Fernz Gate und Alvastia Chronicles. Im Juli erschien bereits Kemco RPG Selection Vol. 1 für PlayStation 4 in Japan.

Asdivine Hearts II

Eine Welt befindet sich kurz davor in einen eisigen Planeten zu erstarren. Zwei Jahre nach den Ereignissen ihres ersten Abenteuers begeben sich Zack und seine Freunde auf eine weitere Suche. Dieses Mal wollen sie die Parallelwelt Archelio retten. Mit einer praktischen Zusammenfassung des vorherigen Titels können Spieler direkt mit Asdivine Hearts II beginnen, ohne vorher den Vorgänger gespielt zu haben.

Revenant Dogma

Caine betritt eine Ruinenstätte auf der Suche nach einer Reliquie, die angeblich von den Göttern zurückgelassen wurde. Dabei trifft er auf ein geheimnisvolles Mädchen, das eine Maske trägt. Diese Begegnung wird zu einem Katalysator eines großen Plans, der die Welten der Menschen und Therianer verändern wird. Führt diese Macht zu Wohlstand oder sorgt sie für eine vollkommene Zerstörung?

Fernz Gate

Bisher hat der Schüler Alex ein gewöhnliches Leben verbracht. Doch dann wacht er eines Tages in einem, ihm unbekannten, Wald auf. Kurze Zeit später erfährt er, dass er sich in Fernland befindet. In dieser Welt wurden der Frieden und die Ordnung durch Konflikte und Zerstörung ersetzt. Nun muss er nicht nur gegen Monster kämpfen, sondern auch gegen die Bedrohung, die von einem Overlord ausgeht.

Ein chaotisches Event folgt dem nächsten und Alex muss in diesem Durcheinander seinen Platz in dieser Welt finden. Hilfe bekommt er von einer jungen Frau namens Lita, die ebenfalls aus einer friedlichen Welt stammt. Gemeinsam beginnen die beiden ihr Abenteuer in Fernland, doch welche versteckte Wahrheit wird sie am Ende erwarten?

Alvastia Chronicles

Nachdem sie dem Mann, der vor zehn Jahren ihre Eltern getötet hat, begegnen, sinnen die Priesterin Elmia und ihr Bruder Alan auf Rache. Doch während sie für ihr Ziel kämpfen, müssen sie gegen eine Flut von Monstern antreten, um den Frieden in Alvastia wieder herzustellen. Werden die beiden die Kraft erlangen, um den Mörder ihrer Eltern vor Gericht zu bringen, und die Welt retten können? Auf ihrer Reise finden sie weitere Verbündete, die ein ähnliches Ziel vor Augen haben.

