Zwei limitierte Versionen zu Fate/Extella Link für Europa

By

Bildmaterial: Marvelous/Marvelous Europe

Marvelous Europe hat zwei limitierte Versionen zu Fate/Extella Link vorgestellt, die für Nintendo Switch und PlayStation 4 in Europa erscheinen werden. Die Fassungen heißen „Joyeuse Edition“ sowie „Emperor of Paladins Edition“ und bieten verschiedene Inhalte an.

Joyeuse Edition (PS4, Nintendo Switch)

der Datenträger für die jeweilige Version

einen Soundtrack

ein Set, bestehend aus zehn Sammelkarten, die sich auf die neuen Servants beziehen

ein Stoffposter

ein Diorama aus Acryl

eine Sammelbox

Emperor of Paladins Edition (PS4, Nintendo Switch)

enthält den kompletten Inhalt der Joyeuse Edition

„Holy Tile of the Moon“- Mah-Jongg-Steine, die mit Charakteren aus dem Franchise Fate/Extella bedruckt sind

Neue legendäre Helden

Fate/Extella Link führt die Handlung des Vorgängers fort und beginnt direkt nach dessen Ende. Der bereits bestehenden Liste an 16 spielbaren Charakteren werden 10 neue legendäre Helden hinzugefügt, mit denen ihr euch in den Kampf stürzen könnt. Mit dabei sind unter anderem Astolfo aus Fate/Apocrypha, Scáthach aus Fate/Grand Order und Francis Drake aus Fate/Extra.

Zusammen mit dem schnellen, actionorientierten Gameplay aus Fate/Extella: The Umbral Star gibt es Verbesserungen bei der Optik sowie neue kampfbezogene Spielemechaniken im Einzelspielermodus und dem neu hinzugefügten Mehrspielermodus, der 4-gegen-4-Onlinekämpfe unterstützt. Zudem können Spieler sich nun frei im Basislager – eine mittelalterliche Kathedrale, die im Himmel schwebt – bewegen und ihre Freundschaft mit den Servants durch Interaktionen verstärken, indem durch das Bestreiten von Nebenaufgaben weitere Details ihrer Vorgeschichte ans Licht kommen.

Fate/Extella Link soll im ersten Quartal 2019 in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita (nur digital) und für PCs (via Steam) erscheinen.

via Gematsu