Erster Teaser-Trailer zu Kingdom Two Crowns

Bildmaterial: Raw Fury / noio

Entwickler Raw Fury hat die Veröffentlichung von Kingdom Two Crowns für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PCs auf den 11. Dezember 2018 datiert. Dazu veröffentlichte man einen ersten Teaser-Trailer zum neuesten Teil der 2D-Sidescroller-Reihe.

In der Kingdom-Reihe schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Monarchen, der ein Königreich erschaffen muss. Seit der Veröffentlichung des Originals im Jahre 2015 sind über drei Millionen Monarchen in die rätselhafte und bewegende Kingdom-Spielwelt eingetaucht. „Kingdom Two Crowns“ präsentiert erstmals ein umwerfend schönes, Japan-inspiriertes Setting, vollgepackt mit NPCs, Strategien und Mysterien. Der neueste Kingdom-Teil wird Couch-Koop zum Launch über alle Systeme hinweg unterstützen – Online-Koop wird über die meisten Plattformen verfügbar sein.