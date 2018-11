Yunohana SpRING! ~Mellow Times~ erscheint für Switch

Bildmaterial: Yunohana SpRING! ~Mellow Times~ for Nintendo Switch, Idea Factory / Otomate

Laut einer Meldung des Publishers Idea Factory soll am 28. Februar in Japan die Visual Novel Yunohana SpRING! ~Mellow Times~ for Nintendo Switch für das gleichnamige System erscheinen. Die Sammlung enthält den Titel Yunohana SpRING! sowie die Fan-Disc Yunohana SpRING! ~Cherishing Time~. Beide Spiele sind ursprünglich für PlayStation Vita erschienen. Neben einer normalen Edition wird es eine limitierte Version geben.

Die Heldin Yunoha ist das einzige Kind der Besitzer des Fukujuro-Badehauses in Ayagawakai Onsen. Das junge Mädchen sehnt sich allerdings nach dem Leben in einer Großstadt. Gegen den Willen ihrer Eltern verlässt sie ihren Heimatort. Als sie eines Tages schlechte Nachrichten über den Zustand ihrer Mutter hört, kehrt sie nach Hause zurück. Daheim wartet eine weitere schlechte Neuigkeit. Das Badehaus sollte gedeihen, doch die Einrichtung lockt keine Kunden mehr an. Die neuen Resorts, die erbaut wurden, überschatten die traditionellen Häuser.

Somit wird Yunoha zur temporären Betreiberin des Badehauses. Sie ist fest entschlossen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Mit ihren einzigartigen Angestellten wird sie von ihren Kunden, die alle aus ihren eigenen Gründen die Einrichtung aufsuchen, nun täglich beschäftigt. Die junge Frau versucht einen Gewinn für ihre Familie zu erarbeiten, doch vieles findet sie in dieser Zeit verwirrend. Wie wird ihre Zukunft aussehen?

via Gematsu