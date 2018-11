XSEED bringt Fate/Extella Link auch für Nintendo Switch und PCs in den Westen

Wie der amerikanische Herausgeber XSEED Games vor einigen Tagen bekanntgab, wird auch die Nintendo-Switch-Version von Fate/Extella Link im Westen erscheinen. Zusätzlich wird der Titel weltweit für PCs (auf Steam) veröffentlicht werden. Der Release erfolgt zeitgleich mit der bereits zuvor angekündigten PlayStation-4-Version und PlayStation-Vita-Version. Zwar fehlt noch eine Bestätigung, ob Marvelous Europe die Nintendo-Switch-Version nach Europa bringen wird, es ist aber davon auszugehen.

„Fleeting Glory“ Special Edition für Nordamerika

Ende September hat XSEED Games eine limitierte Edition mit den Namen „Fleeting Glory“ für PlayStation 4 vorgestellt. Diese Edition, mit gleichem Inhalt, wurde nun auch für Nintendo Switch bestätigt, allerdings gilt dies lediglich für Nordamerika. Ob es eine limitierte Edition für Europa geben wird, ist noch nicht bekannt.

Der Inhalt schaut wie folgt aus:

einen Soundtrack

zehn Sammelkarten, welche die neuen Servants zeigen

ein Stoffposter

ein Diorama, das die Servants Nero, Drake und Scáthach zeigt

eine Sammelbox

Neue legendäre Helden

Fate/Extella Link führt die Handlung des Vorgängers fort und beginnt direkt nach dessen Ende. Der bereits bestehenden Liste an 16 spielbaren Charakteren werden 10 neue legendäre Helden hinzugefügt, mit denen ihr euch in den Kampf stürzen könnt. Mit dabei sind unter anderem Astolfo aus Fate/Apocrypha, Scáthach aus Fate/Grand Order und Francis Drake aus Fate/Extra.

Zusammen mit dem schnellen, actionorientierten Gameplay aus Fate/Extella: The Umbral Star gibt es Verbesserungen bei der Optik sowie neue kampfbezogene Spielemechaniken im Einzelspielermodus und dem neu hinzugefügten Mehrspielermodus, der 4-gegen-4-Onlinekämpfe unterstützt. Zudem können Spieler sich nun frei im Basislager – eine mittelalterliche Kathedrale, die im Himmel schwebt – bewegen und ihre Freundschaft mit den Servants durch Interaktionen verstärken, indem durch das Bestreiten von Nebenaufgaben weitere Details ihrer Vorgeschichte ans Licht kommen.

Fate/Extella Link erscheint am 31. Januar 2019 für Nintendo Switch in Japan. Anfang 2019 erscheint diese Version zusammen mit den Versionen für PlayStation 4, PlayStation Vita (nur digital) und PCs (via Steam) in Nordamerika und Europa. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

via Gematsu