Physische Version zu Hollow Knight wird nicht erscheinen

Nachdem vor geraumer Zeit angekündigt wurde, dass das Action-Adventure Hollow Knight auch in physischer Form erscheinen soll, gibt es nun schlechte Nachrichten. Team Cherry hat bekanntgegeben, dass diese Pläne vorerst gestorben sind und sie auch ihre Partnerschaft mit Skybound Games auflösen. Auf der Webseite wird dies folgendermaßen begründet:

Als dreiköpfiges Team stecken wir immer noch intensiv in der Produktion von Hollow Knight und das Spiel in physischer Form herauszubringen (trotz massiver Unterstützung von Skybound) stellte sich als mehr Arbeit heraus, als wir managen können. In Zukunft möchten wir Alternativen finden, um eine physische Version von Hollow Knight abzuliefern, aber vermutlich eher in kleineren Quantitäten.