„Together“-Trailer zu Kingdom Hearts III veröffentlicht – Tetsuya Nomura verkündet Fertigstellung des Spiels

Square Enix und Disney haben heute einen neuen, „magischen Trailer“ für Kingdom Hearts III veröffentlicht. Das Video zeigt Ausschnitte aus der langersehnten Reise, auf die sich Fans ab dem 29. Januar 2019 begeben können.

Kingdom Hearts III nimmt Spieler in vielen verschiedenen Disney- und Pixar-Welten mit auf das Abenteuer ihres Lebens. Von „Baymax – Riesiges Robowabohu“ und „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ von Walt Disney Animation Studios bis zu „Toy Story“ und „Die Monster AG“ von Disney•Pixar bringt jede Umgebung magische Momente, einzigartiges Gameplay und neue wie alte Kultcharaktere mit sich. Während der ultimative Kampf für das Licht und das Leben auf sein episches Finale zusteuert, verbündet Sora sich mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy mit den Helden von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.

Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

Update: Die sozialen Netzwerke hat Square Enix zudem genutzt, um die Gold-Meldung zu Kingdom Hearts III herauszugeben. Tetsuya Nomura wird folgendermaßen zitiert: „Ich bin stolz, für euch heute unseren Trailer „Together“ enthüllen zu können. Wir feiern damit die Fertigstellung des Spiels! Bis ganz bald!“

Der neue „Together“-Trailer