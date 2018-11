Für echte Sammler: Diese amiibo-Box enthält alle 63 erhältlichen amiibo zu Super Smash Bros. Ultimate

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo / Amazon

Bei Amazon Japan ist ein ganz spezieller Eintrag aufgetaucht, welcher eine amiibo-Box zu Super Smash Bros. Ultimate listet. Darin enthalten sind alle 63 veröffentlichten amiibo aus dem Spiel, inklusive Inkling, Ridley, King K. Rool und die Piranha-Pflanze. Diese werden in einer speziellen Box geliefert. Fast zur Nebensache wird dabei, dass sich alle Käufer zusätzlich noch über ein Poster freuen dürfen. Wie viel der Spaß kosten soll, ist noch nicht bekannt, aber für die kleine Geldbörse wird das wohl eher nichts. Die Box wird am 7. Dezember erscheinen – also zusammen mit dem Spiel. Es werden nur 50 Einheiten davon produziert, Interessenten sollten sich also beeilen.

Super Smash Bros. Ultimate* erscheint am 7. Dezember für Nintendo Switch. Ein Pro-Controller im Smash-Design wird ebenfalls erscheinen sowie eine Limited Edition bestehend aus Spiel, GameCube-Controller und Adapter.

via Japanese Nintendo