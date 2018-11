Bildmaterial: Blade Arcus from Shining EX, Sega

In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Weekly Famitsu wurde der Titel Blade Arcus Rebellion from Shining enthüllt. Das 2D-Fighting-Game soll in Japan am 14. März für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Als Kämpfer treten verschiedene Charaktere aus der Shining-Serie gegeneinander an. Zu den bereits bestätigten Figuren gehören Yuma, Kirika und Sonia, die aus Shining Resonance Refrain stammen.

via Gematsu