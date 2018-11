The Quiet Man ist jetzt für PS4 und PCs erhältlich

Square Enix hat The Quiet Man für PS4 und PCs veröffentlicht. Das Action-Spiel ist nur digital erhältlich und bietet eine Mischung aus Film und Videospiel. Das Team von Human Head Studios hat sich rund um Action-Director Tatsuro Koike (Yakuza) und Grammy-Gewinnerin Imogen Heap sowie das Comic-Buch-Autorenteam von Man of Action Entertainment kreativ ausgelassen.

The Quiet Man bietet eine fesselnde Geschichte, die kinoreife Live-Action-Szenen und actionreiches Gameplay miteinander verbindet und in einem Durchlauf gespielt werden kann. Spieler schlüpfen in die Rolle des gehörlosen Protagonisten Dane, der sich durch eine „geräuschlose“ Welt kämpft, und in einer einzigen Nacht herauszufinden versucht, warum ein geheimnisvoller, maskierter Mann die Sängerin Lala entführt hat.

Ein zweiter Durchlauf wird aber empfohlen. Eine Woche nach der Veröffentlichung wird ein kostenloser Patch mit dem Titel The Quiet Man – Answered dem Spiel Sound und Sprachausgabe hinzufügen. Per zweitem Durchlauf sollen so Geheimnisse der Story beantwortet werden.

The Quiet Man bietet 29 Sprachen, darunter deutsche Texte. Diese werden nur eingeblendet, wenn „gesprochene Dialoge im Sinne der Dramaturgie verstanden werden sollen“. Aus „erzählerischen Gründen“ gibt es viele Szenen ohne Untertitel. Der Patch bietet indes Untertitel für alle Dialoge.