Square Enix sichert Markenrecht zu Parasite Eve in Europa

Bildmaterial: The 3rd Birthday, Square Enix

Square Enix hat ein Markenrecht zu Parasite Eve für Europa beantragt. Arbeitet die Firma vielleicht an einem neuen Ableger der Serie? Der erste Teil, Parasite Eve, erschien 1998 in Japan und Nordamerika für PlayStation. Kurze Zeit später (1999 in Japan und 2000 in Nordamerika) wurde der Nachfolger, Parasite Eve II für PlayStation veröffentlicht. Der zweite Teil gelangte auch in die PAL-Regionen. Somit kamen wir auch in Deutschland in den Genuss des Action-Rollenspiels mit Survival-Horror-Elementen.

Daraufhin mussten sich die Fans sehr lange in Geduld üben. Mit The 3rd Birthday schlugen die Entwickler allerdings eine ganz andere Spielrichtung ein. Seit 2011 ist dieser Ableger für PlayStation Portable in Europa und Nordamerika verfügbar. In Japan wurde der Titel ein Jahr zuvor veröffentlicht. Seitdem gab es keine weiteren Aktivitäten, die mit der Parasite-Eve-Serie verbunden sind.

Über welche Art von Ankündigung würdet ihr euch freuen?

via Gematsu