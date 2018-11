Atlus enthüllt Persona Super Live 2019

By

Bildmaterial: Persona Super Live 2019, Atlus

Atlus hat das Event Persona Super Live 2019 enthüllt. Es ist das erste Konzert zur Persona-Serie seit der Veranstaltung Persona Super Live P-Sound Bomb!!!! 2017. Das kommende Konzert findet am 24. und am 25. April 2019 in Tokio (Ryougoku Kokugikan) statt. Auch wenn ihr keine Gelegenheit bekommt, das Event zu besuchen, solltet ihr euch die beiden Daten merken. Atlus nutzt die Konzerte zu Persona auch, um neue Ankündigungen zu tätigen.

Während des Events Persona Super Live P-Sound Bomb!!!! 2017 wurden die Spiele Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 5: Dancing in Starlight und Persona Q2: New Cinema Labyrinth enthüllt.

via Gematsu