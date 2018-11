Sega Ages: Out Run soll 2019 weltweit erscheinen

By

Bildmaterial: Out Run, Sega

Sega hat neue Informationen über Out Run auf der offiziellen Website veröffentlicht, das nächste Spiel, das nach Phantasy Star im Rahmen der Sega-Ages-Reihe für Nintendo Switch neu aufgelegt wird.

Die Nintendo-Switch-Version wird in 60fps laufen und das Breitbildformat unterstützen. Die Lieder der 3DS-Version „Cruising Line“ und „Camino a Mi Amor“ werden auch in der Switch-Version zu finden sein, ebenso wie „Step on Beat“, „Radiation“ und mehr. Außerdem könnt ihr euer Auto auch individualisieren und beispielsweise Reifen, Stoßstange oder Motor austauschen. Zusätzlich unterstützt das Spiel Bewegungssteuerung.

Während das Spiel Ende 2018 in Japan erscheint, wird es laut Eurogamer wohl Anfang 2019 weltweit erscheinen!

via Siliconera