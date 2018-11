SNK Heroines: Tag Team Frenzy: MissX aus SNK Gals’ Fighters ist der nächste DLC-Charakter

By

NIS America hat mit MissX einen neuen DLC-Charakter zu SNK Heroines: Tag Team Frenzy angekündigt. MissX ist Fans der SNK-Spiele bekannt aus SNK Gals‘ Fighters. In dem Spiel von 2000 tritt sie als Host des Turniers Queen of Fighters auf. Diesmal nimmt sie auch am Kampf teil!

Sie kommt dabei nicht nur mit „einigen neuen Moves“ daher, sondern auch mit drei Kostümen und zwei Voice-Sets. Ab dem 15. November ist MissX herunterladbar. SNK Heroines: Tag Team Frenzy ist für PS4 und Nintendo Switch erhältlich. Für Nintendos Hybrid-Konsole gibt es eine Handelsversion.