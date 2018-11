Root Letter: Last Answer: Eindrücke aus der Handlung

By

Kadokawa Games hat ein neues Video zu Root Letter: Last Answer veröffentlicht, das euch Eindrücke aus der Handlung präsentiert.

Root Letter: Last Answer ist der neueste Zugang der Root-Letter-Serie, von der sich mittlerweile über 400.000 Exemplare weltweit verkauft haben. Mit der Umsetzung eines Live-Drama-Modus und der Unterstützung von 90 Schauspielern wird die Geschichte, die in der Präfektur Shimane spielt, realistischer dargestellt. Des Weiteren enthält Root Letter: Last Answer vier Szenarien, die als Auflösung dienen und nach der Hauptgeschichte aus Root Letter angesetzt sind. Die Spieler erleben dadurch einen unerwarteten Abschluss des mysteriösen Dramas, das durch die Korrespondenz zwischen dem Protagonisten Max und seiner Brieffreundin Aya Fumino gesponnen wurde.

Die zusätzlichen Szenarien, die zur Auflösung dienen, knüpfen an die Enden an, die der Spieler durch seine getroffenen Entscheidungen erreicht. Man erfährt die überraschende Wahrheit über Aya Fumino und erlebt eine herzerwärmende Geschichte für Max und die Klassenkameraden. Wie der restliche Teil des Spiels können die neuen Episoden in beiden Modi gespielt werden.

Root Letter: Last Answer soll in Japan am 20. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu