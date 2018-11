Erster Gameplay-Trailer zu Twin Mirror veröffentlicht

Bandai Namco hat den ersten Gameplay-Trailer zu Twin Mirror veröffentlicht. Das Video zu Twin Mirrors erster Episode „Lost On Arrival“ bietet Einblicke in die Kernelemente des Spiels, zu denen natürlich das Double und der Gedächtnispalast gehören. Ihr müsst dabei keine Angst haben, zu viel zu sehen: Das kommentierte Video zeigt nur Szenen aus dem allerersten Puzzle des Spiels.

In Twin Mirror schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sam, eines Enthüllungsjournalisten, der nach Hause zurückkehrt, um einen alten Freund zu begraben. Sam wacht jedoch mit einem blutigen T-Shirt und ohne Erinnerung daran, wo er die letzte Nacht verbracht hat, in seinem Hotelzimmer auf… er muss sich auf eine spannende Ermittlung begeben und eine Reihe von wirkungsvollen Entscheidungen treffen, um die Wahrheit herauszufinden.