God Eater 3: Konkreter Europa-Termin und neuer Trailer

Bandai Namco hat den konkreten Europa-Termin zu God Eater 3 bekanntgegeben. Außerdem gibt es einen neuen Trailer und einige neue Details. Ihr seid bekanntlich Teil der Adaptative God Eater, einer Gruppe, die die letzte Hoffnung der Menschheit ist. In der von den Aragami zerstörten Welt habt ihr die Fähigkeit, God Arcs zu nutzen.

Diese künstlichen Bio-Waffen sind in der Lage, die verheerenden Aragami zu vernichten. Nicht jeder eignet sich allerdings als Adaptative God Eater. Längst ist die Armee an Kriegern signifikant geschrumpft und es wurden Kompatibilitätstests eingeführt, um herauszufinden, wer sich als Träger der God Arcs eignet. Die Tests sind nicht ungefährlich und gehen mit schweren Nebenwirkungen einher. Auch der Protagonist und sein Kumpel Hugo haben den Test gerade so bestanden. Sie haben schwere Tage vor sich.

Die Jagd nach den Aragami beginnt am 8. Februar 2019 hierzulande auf PS4 und PCs.