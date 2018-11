Robotics;Notes Otoku Set erscheint 2019 in Japan

By

Am 31. Januar 2019 soll laut den aktuellen Informationen von 5pb. die Sammlung Robotics;Notes Otoku Set in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. In diesem Paket befinden sich die beiden Titel Robotics;Notes DaSH und das Remaster Robotics;Notes Elite HD gemeinsam auf einem Datenträger. Die Kosten für das Set belaufen sich auf 9.990 Yen (circa 77 Euro).

Robotics;Notes DaSH

Während die Roboter, welche die Vorteile einer vernetzten Gesellschaft nutzen, sich immer mehr verbreiten, hat der Aufstand der Roboter, der im Februar stattfand, gezeigt, wie anfällig diese Art der Informationsgesellschaft ist. Die globale Krise wurde durch das Netzwerk erzeugt. Die Schüler der Insel Tanegashima, auf der dieser Kampf ausgefochten wurde, konnten eine Katastrophe verhindern.

Ein halbes Jahr später ist die Insel von Menschen überflutet. Das Sommerfest wird von den Bewohnern vorbereitet. Das ist ein Grund für den Protagonisten Kaito Yashio, nach seinem Schulabschluss auf die Insel zurückzukehren. Während seiner Rückkehr trifft er auf einen Mann namens Itaru Hashida, der einen gemeinsamen Freund hat und nach Tanegashima kam, um die Sehenswürdigkeiten zu sehen. Allerdings findet Kaito Itarus Verhalten merkwürdig. Zwar ist Itaru ein erstklassiger Hacker, aber Kaito muss seine Fähigkeiten erst anerkennen. Doch schon bald wird der Alltag erneut gestört. Die Zeichen einer Verschwörung tauchen auf, welche drohen, die Welt in ein Chaos zu stürzen.

Robotics;Notes Elite

Neben neuen Szenen, die das Verständnis für die Handlung erleichtern sollen, wurden die 3D-Modelle der Figuren optimiert. Vor allem die verbesserten Gesichtsausdrücke und die Bewegungen sollen dafür sorgen, dass die Charaktere niedlicher, cooler und anmutiger wirken.

Robotics;Notes erzählt die Geschichte eines Roboter-Clubs an einer High-School, dem jedoch die Gefahr droht, aufgelöst zu werden. Die Hauptperson ist Kaito Yashiyo, der den Traum verfolgt, einen Roboter zu bauen, der auf eingegebene Kommandos reagiert.

