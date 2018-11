Dritter Trailer zu Catherine: Full Body veröffentlicht

Atlus veröffentlicht einen dritten Trailer zu Catherine: Full Body. Als Erzähler des Videos dient Norio Wakamoto, der Synchronsprecher des Besitzers der Stray Sheep, dem Dreh- und Angelpunkt des Spiels.

Mitunter wird der Effekt der in der Limited Edition enthaltenen „Nero Glasses“ vorgeführt. Das Accessoire zeigt Vincent die übrigen Charaktere in anzüglicher Nachtkleidung. Ebenso gibt es erste Gameplay-Ausschnitte zum DLC-Charakter Joker aus Persona 5, welcher für frühe Käufer als Bonus beiliegt.

Zwischen Verantwortung und Begierde

Vincent, der Protagonist, ist ein leibhaftiger Stadtmensch. Er und seine Freundin Katherine treffen sich schon seit fünf Jahren, allerdings hat er sich an sein Leben als Junggeselle gewöhnt, sodass er kein Interesse daran hat, zu heiraten.

Als Vincent eines Tages seine Stammbar besucht, trifft er eine wunderschöne Frau und beginnt mit ihr eine Affäre. Während er Vorkehrungen trifft, um sein Fremdgehen zu vertuschen, beginnt die Pianistin Rin, die ihre Erinnerungen verloren hat, Gefühle für ihn zu entwickeln.

In der Zwischenzeit machen seltsame Gerüchte in der Stadt die Runde: „Fremdgehende Männer werden von Albträumen heimgesucht. Wenn jemand von ihnen in seinen Träumen stirbt, sucht denjenigen auch der Tod in der realen Welt heim.“ Wird Vincent seinen Albträumen entfliehen können? Und für wen wird er sich nach wiederholten Kämpfen in der Hölle entscheiden?

Catherine: Full Body erscheint am 14. Februar 2019 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita, auch in einer Dynamite Full Body Box.

via Gematsu