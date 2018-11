Robotics;Notes DaSH: Erste Exemplare mit Drama-CD

By

5pb. hat ein Video zu Robotics;Notes DaSH und Robotics;Notes Otoku Set geteilt, das euch die Drama-CD „Yume no Aru Basho“ präsentiert. Die CD liegt den ersten Exemplaren von Robotics;Notes DaSH als Bonus bei.

Etwa einen Monat nach dem Kampf, der die Welt gerettet hat, liegen die Abschlussprüfungen vor Kaito Yashio an seiner Schule. Den Traum, den er einst aufgeben wollte, geistert immer noch in seinem Kopf herum. Der Tag der Prüfungen bricht an, doch Kaito ist mit seinen Gedanken woanders. Die tränenreiche Geschichte erzählt von den komplexen Emotionen der Mitglieder des Clubs und ihrer bevorstehenden Abschlussfeier.

Robotics;Notes DaSH erscheint am 31. Januar 2019 in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4.

via Gematsu