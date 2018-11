Record of Agarest War Mariage erscheint im Westen

By

Der Publisher Idea Factory International hat die Veröffentlichung von Record of Agarest War Mariage für den Westen bestätigt. In Japan erschien der Titel 2012 für PlayStation Portable und wurde nie offiziell für Europa und Nordamerika übersetzt. Die lokalisierte Fassung erscheint für PCs via Steam Anfang 2019. Neben englischen Bildschirmtexten unterstützt die Version die Sprachen Japanisch und Chinesisch. Die Vertonung der Charaktere erfolgt stattdessen nur auf Japanisch.

In diesem Teil beginnt ihr mit der ersten Generation, die der Held Rain symbolisiert. Um das Abenteuer zu bestehen, stehen euch verschiedene Junggesellinnen zur Auswahl. Sobald ihr euch für eine Dame entscheidet, folgt die Geschichte einer bestimmten Route. Die Handlung selbst erstreckt sich über zwei Generationen. Jeder Protagonist erbt die Statuswerte und Fähigkeiten seiner Eltern.

Das Unification-System aktiviert spezielle und interaktive CGs, wenn das Herz eurer Partnerin eine bestimmte Stufe erreicht. Je höher die Stufe ist, umso intimer sind die Erfahrungen, die ihr sammelt. Durch ein verstärktes Vertrauen schaltet ihr neue Fähigkeiten und Waffen frei. Im Team weist ihr den Gruppenmitgliedern verschiedene Klassen zu. Zur Auswahl stehen Angreifer, Verteidiger, Heiler oder Unterstützer.

Von euren Feinden könnt ihr Accessoires erbeuten oder diese auch in einem Laden kaufen, um die Outfits eurer Figuren zu gestalten.

