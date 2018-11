Erstes Video zu BlazBlue: Central Fiction Special Edition

By

Bildmaterial: BlazBlue: Central Fiction Special Edition, PQube / Arc System Works

Arc System Works hat das erste Video zu BlazBlue: Central Fiction Special Edition veröffentlicht, das euch einige Szenen aus dem Fighting Game präsentiert.

Erlebt das finale Kapitel der epischen BlazBlue-Saga in einem 40-stündigen Story-Modus. Es warten über 30 einzigartige Charaktere in diesem Teil, die in mehr als 60 Stages ihre Kampffähigkeiten beweisen. Spielt alleine oder mit euren Freunden einen der vielen Modi. Dank der Plattform Nintendo Switch ist es nun möglich, die Gefechte unterwegs zu erleben. Die BlazBlue: Central Fiction Special Edition umfasst alle herunterladbaren Inhalte und Aktualisierungen, die bereits für BlazBlue: Central Fiction erhältlich sind.

So sind Figuren wie Mai Natsume, Susanoo, Jubei und Es bereits zu Spielbeginn verfügbar. Auch Extras wie Stimmen und andere Charakterfarben sind in dieser Edition inbegriffen.

In Europa erscheint BlazBlue: Central Fiction Special Edition am 8. Februar 2019 digital und als physische Version für Nintendo Switch.

