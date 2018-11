Project Judge stellt neue Charaktere und Minigames vor

By

Bildmaterial: Judge Eyes, Sega / Yakuza Studio

Sega und Yakuza Studio haben neue Screenshots und Informationen zu Project Judge veröffentlicht, welches in Japan unter dem Namen Judge Eyes: Shinigami no Yuigon erscheinen wird. Unter anderem wurden drei Staatsanwälte vorgestellt, die mit dem Protagonisten Takayuki Yagami verbunden sind. Auch einige der Minispiele wurden vorgestellt.

Drei Staatsanwälte

Mafuyu Fujii (gespielt von Risa Shimizu) ist eine Staatsanwältin für die öffentlich zugängliche Staatsanwaltschaft des Bezirks Tokio. Sie kommt aus einer wohlhabenden Familie und erhielt eine erstklassige Ausbildung. Ihr starker Sinn für Gerechtigkeit beeinflusste sie in ihrer Berufswahl und sie verbrachte viel Zeit damit, ihr Staatsexamen zu bestehen. Mafuyu ist eine Kindheitsfreundin von Saori Shirosaki, der einzigen weiblichen Anwältin von Takayukis ehemaliger Anwaltskanzlei. Oft begegnen ihr die Leute mit Respekt, dank ihres guten Aussehens und ihrer Familie, obwohl sie für ihre eigenen Fähigkeiten respektiert werden will. Takayuki und Mafuyu sind eine Zeit lang miteinander ausgegangen, aber er distanzierte sich von ihr, als er vom Anwalt zum Detektiv wurde. Das war zu dem Zeitpunkt, als Shinpei Okubo nach dem Freispruch direkt wieder festgenommen wurde.

Der zweite Charakter ist Kunihiko Morita (gespielt von Junpei Morita), der Oberstaatsanwalt für die öffentlich zugängliche Staatsanwaltschaft des Bezirks Tokio. Er ist ein ehrlicher Mann und wird von Mafuyu bewundert. Seine anderen untergebenen Anwälte fürchten ihn aber, da er selten lächelt und ein nüchterner Geselle ist. Allerdings ist er nicht so kaltherzig, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte.

Keigo Izumida (gespielt von Tsuguo Mogami) ist wie Mafuyu ein Staatsanwalt für die öffentlich zugängliche Staatsanwaltschaft des Bezirks Tokio und ein Untergebener von Kunihiko. Er ist ein arroganter Mann, der besonders auf Kriminelle herabsieht. Allerdings ist er auch ein brillanter Staatsanwalt, der noch nie daran gescheitert ist, einen Schuldspruch zu bekommen. Mit Ausnahme gegen Takayuki, als Shinpei Okubo zuerst freigesprochen wurde. Deswegen hält er es für eine Verschwendung, dass Takayuki es aufgegeben hat ein Anwalt zu sein und hegt einen Groll gegen ihn.

Minispiele sorgen für Abwechslung

In Project Judge wird es selbstverständlich auch Mini- und Arcadespiele geben. Unter anderem ein Drohnenrennen, ein House-of-the-Dead-ähnliches Spiel (ein Lightgun-Shooter-Spiel von Sega) namens Kamuro of the Dead sowie ein paar klassische Sega-Arcadespiele wie Motor Raid, Fighting Vipers, Space Harrier, Fantasy Zone, Puyo Puyo und Virtua Fighter 5 Final Showdown. Shogi, Darts und ein Casino mit Kartenspielen wie Black Jack und Poker und Mahjong sollen auch im Spiel sein. Genug, um sich stundenlang von der Hauptstory abbringen zu lassen.

Für Project Judge wird Ende November im japanischen PlayStation Store eine neue Demo veröffentlicht. Das Spiel wird am 13. Dezember in Japan für die PlayStation 4 erscheinen und irgendwann 2019 im Westen.

via DualShockers