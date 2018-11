Project Judge: Zweite Demo für Japan und neuer Trailer

Zu Project Judge hat Sega verkündet, dass im November eine zweite Demo veröffentlicht wird. In Japan ist der Titel unter dem Namen Judge Eyes: Shinigami no Yuigon bekannt. Die zweite Testversion soll es den Spielern ermöglichen, den vollen Charme des Videospiels zu erleben. Weitere Informationen will der Entwickler in der nächsten Episode von Sega Nama verkünden. Dazu gibt es ein neues Video, das euch zwei der Nebengeschichten zeigt.

Project Judge wird am 13. Dezember in Japan für PS4 erscheinen und im kommenden Jahr im Westen.

Gameplay ab Minute 46:14

via Gematsu