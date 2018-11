One Piece World Seeker: Bandai Namco enthüllt Europa-Termin und eine Collector’s Edition

Bildmaterial: One Piece World Seeker, Bandai Namco / Ganbarion

Bandai Namco hat den konkreten Veröffentlichungstermin von One Piece World Seeker für Europa auf den 15. März 2019 festgelegt. Außerdem enthüllte man heute eine Collector’s Edition und einige neue Gameplay-Features und präsentierte dazu einen neuen Trailer.

Details zur heute vorgestellte Collector’s Edition und den Vorbestellerboni:

Vorbesteller von One Piece World Seeker erhalten Zugang zu einer exklusiven Mission. In dieser gilt es, die mysteriösen Geheimnisse um die monsterförmigen Felsen der Insel zu enthüllen. Hinzu kommen zwei einzigartige Outfits, das Ruffy-Militär-Kostüm und das Badeanzug-Kostüm. PlayStation-4-SpielerInnen erhalten außerdem ein dynamisches Theme von One Piece World Seeker.

Die limitierte One Piece World Seeker Collector‘s Edition hört auf den Namen Pirate King Edition. Neben einer Kopie des vollständigen Spiels, einer 21 cm hohen exklusiven Ruffy-Figur, einer Kopie der Gum-Gum-Teufelsfrucht sowie dem originalen Soundtrack des Spiels auf CD ist ebenfalls der Season Pass enthalten.